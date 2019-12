Duello Inter-Juve per Emerson Palmieri

Il mercato in entrata dei bianconeri non si fermerebbe qui, perché sempre secondo il noto giornale, sia la squadra di Maurizio Sarri che l’Inter di Antonio Conte, sarebbero fortemente interessare a rinforzare la zona sinistra del campo. Entrambi i club si sarebbero mossi per un’altra vecchia conoscenza della Roma, vale a dire Emerson Palmieri. Il Chelsea tratta la cessione per giugno, ma Paratici si è già mosso per bruciare la concorrenza, ovvero l’Inter con cui è in atto anche uno scontro per Kulusevski, Tonali e Federico Chiesa.