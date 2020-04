CALCIOMERCATO ROMA SPINAZZOLA BIRAGHI FIORENTINA – Proprio nei giorni finale dell’ultima sessione estiva di calciomercato, l’Inter di Antonio Conte aveva ufficializzato l’acquisto di Cristiano Biraghi dalla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto. Con l’arrivo poi a gennaio di Victor Moses e Ashley Young l’ipotesi più plausibile è che il terzino sinistro italiano, nel giro anche della Nazionale di Roberto Mancini, possa far ritorno alla viola.

Roma, ritorno di fiamma per Biraghi

Già un anno fa si parlava dell’interesse della Roma proprio per l’esterno sinistro dotato di un gran mancino, che potrebbe far molto comodo al centravanti giallorosso Edin Dzeko per i cross proveniente proprio da quella corsia. In questa stagione in 24 presenze tra campionato, Champions, Europa League e Coppa Italia ha realizzato una rete e totalizzato quattro assist.

Scambio Spinazzola-Biraghi con la viola

L’edizione odierna del quotidiano ‘La Nazione’ riporta come la Fiorentina sia interessata da tempo ad Alessandro Florenzi, ma non solo. Tra i nomi che piacciono al direttore sportivo Daniele Pradè, c’è anche quello di Leonardo Spinazzola, che a gennaio era stato a un passo dal vestire la maglia dell’Inter. Potrebbe aprirsi dunque una trattativa vera e propria con l’affare che si farebbe con uno scambio di prestiti secco senza diritto od obbligo, fino a giugno 2021.

