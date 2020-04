Calciomercato Roma, Smalling resta solo in caso di quarto posto? La Champions potrebbe portare alla conferma del calciatore.

ROMA – Dalla certezza del riscatto al rischio di doverlo perdere per l’emergenza coronavirus. La richiesta del Manchester United e l’impatto economico negativo di questo periodo potrebbero portare la Roma a non riscattare Chris Smalling. Uno scenario in continua evoluzione ma in questo momento è molto difficile immaginare l’inglese nella rosa di Fonseca la prossima stagione.

Calciomercato Roma, Smalling resta solo in caso di quarto posto?

L’unica possibilità, scrive La Gazzetta dello Sport, è rappresentata dal quarto posto. La Champions League potrebbe cambiare realmente gli scenari di questa trattativa con la Roma che a quel punto è intenzionata a fare un sacrificio per confermare uno dei migliori di questa stagione.

I ragionamenti, comunque, sono in corso e Petrachi è al lavoro anche per trovare alternative al centrale britannico.

