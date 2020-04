Roma, Carles Perez aspetta la ripartenza

Tutti in attesa di avere novità sulla ripresa di allenamenti e campionato. A dettare i tempi della serie A sarà l’emergenza Coronavirus e non potrebbe essere altrimenti. Di sicuro si dovrà attendere il mese di maggio per far sì che le squadre possano allenarsi, bisognerà avere pazienza.

Così come deve avere pazienza uno degli ultimi arrivati in casa Roma, vale a dire Carles Perez. Lo spagnolo è stato prelevato dal Barcellona e i giallorossi puntano decisamente su questo esterno offensivo già decisivo in alcune gare, come ad esempio nella vittoria sul Gent in Europa League. Un colpo arrivato praticamente in extremis per i capitolini, dopo che lo scambio Spinazzola-Politano era andato in fumo.

Come sottolinea anche il Corriere dello Sport per il giocatore spagnolo lo stop è arrivato proprio nel momento del decollo. Non ha potuto ancora fare vedere tutte le sue migliori qualità, ma avrà tempo per farlo. Del resto ha appena 22 anni e la Roma su di lui ha fatto un investimento importante. Insomma pare destinato a rimanere nella capitale a lungo.

Certo non ha il posto assicurato nel reparto offensivo. Perché se é vero che Cengiz Under in estate potrebbe essere sacrificato sul calciomercato, dall’altro lato è altrettanto vero che tornerà Zaniolo. Giocatore polivalente, certo, la cui titolarità però non può certo essere messa in dubbio. Sudarsi una maglia però non è certo una novità per un ragazzo che arriva dal Barcellona…

