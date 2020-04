Serie A, Gravina ottimista: “In campo tra fine maggio e giugno”

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è ottimista sulla ripresa della Serie A: “In campo tra fine maggio e inizio giugno”.

La Serie A si prepara a ripartire. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è ottimista sulla ripresa. Queste le sue parole alla trasmissione “Un giorno da Pecora” su Rai Radio 1: “Condivido la speranza del ministro dello Sport Spadafora di poter ripartire il 4 maggio, con tutte le dovute cautele e garanzie. Abbiamo elaborato un protocollo sanitario rigido e attento ma flessibile, che consegneremo domani, sabato 18 aprile, ai ministri Spadafora e Speranza. Serviranno tre settimane di sicurezza, quindi a fine maggio inizio giugno si può iniziare”.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, è caccia al sostituto di Smalling

Serie A, l’intervento di Gravina

“Ci sarà un periodo di controllo per garantire la negatività di tutti coloro che partecipano agli eventi. Se sono tutti negativi non c’è problema di distanziamento né di contagiosità”.

Infine un messaggio a chi non vorrebbe ripartire e a chi prende di mira il calcio italiano: “È un momento complesso per l’Italia, per l’economia e per il calcio che è una delle industrie più importanti. Con senso di responsabilità, disponibilità e buon senso troveremo la giusta via. Chi invoca oggi l’annullamento della stagione non vuole bene né al calcio né agli italiani e toglie la speranza nel futuro e in una ripartenza. Su questo terrò duro fino alla fine”.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!