Serie A, Pizarro contro la ripartenza: «Dovrebbero pianificare il prossimo campionato, non questo»

David Pizarro è stato a lungo protagonista con la maglia della Roma. Il centrocampista cileno con tecnica ed esperienza ha vestito il ruolo di regista nel migliore dei modi, soprattutto durante l’era Spalletti.

Ha smesso di giocare ormai solo da pochi anni ma è ovviamente sempre molto legato all’Italia. Pizarro ha parlato al Corriere della Sera e si è detto non favorevole alla ripresa delle ostilità in serie A. «Il calcio sta facendo vedere il suo lato peggiore. Dovrebbero pianificare il prossimo anno, non questo. La gente muore. Se l’Atalanta segna o vince una partita, come potrebbero festeggiare i tifosi? Non stiamo facendo una bella figura, non è obbligatorio tornare a tutti i costi» ha detto il “Peq”.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, è caccia al sostituto di Smalling

Dieci anni fa la Roma vinceva in rimonta un derby sulla Lazio dopo una mossa azzardata di Ranieri, che tolse dal campo Totti e De Rossi all’intervallo. «È stato bellissimo vincerlo, perché le cose si erano messe male: eravamo sotto di un gol, Floccari poteva segnare il rigore del 2-0, invece l’abbiamo ribaltata. Piccola soddisfazione che ho dentro» ha detto Pizarro, che continua così «Ranieri fu molto coraggioso, lo ha poi detto anche lui che se fosse andata male lo avrebbero appeso al Colosseo. Alla fine andò bene, Mirko fece il fenomeno, fu il secondo derby vinto di cinque consecutivi, che i nostri tifosi celebrarono con bellissima maglia».

Oggi alla guida della Roma c’è Fonseca e Pizarro sottolinea come «da Trigoria tutti mi parlano bene dell’allenatore, il portoghese mi ha sorpreso positivamente all’inizio per come ha messo in piedi questa squadra». L’ex centrocampista però recentemente ha sottolineato come gli piacerebbe rivedere Spalletti sulla panchina giallorossa. «Non mi sorprenderebbe se tornasse perla terza volta. Il calcio è come il pallone: le situazioni girano e poi ritornano».

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!