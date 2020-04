CALCIOMERCATO ROMA LEMAR ATLETICO MADRID – Non solo Junior Firpo e Thomas Partey, il direttore sportivo giallorosso vorrebbe provare a piazzare un grande colpo per la prossima stagione. Rimanendo in tema Atletico Madrid, secondo quanto riportato dal sito del quotidiano spagnolo ‘mundodeportivo.com‘, il diesse Gianluca Petrachi avrebbe messo nel mirino Thomas Lemar.

Le due stagioni di Lemar

Arrivato nell’estate del 2018 alla corte di Diego Simeone per 70 milioni di euro, il centrocampista francese nella sua prima stagione ha totalizzato 43 presenze tra campionato, Coppa del Re, Champions League e Supercoppa UEFA, realizzando 3 reti e fornendo 6 assist. Nella stagione attuale, invece, 24 presenze ma ancora nessun gol. In sintesi un rendimento non proprio positivo che non ripaga la cifra spesa.

Calciomercato Roma su Lemar anche l’Arsenal

Secondo quanto riferito dal portale in questione, sul giocatore c’è da tempo anche l‘Arsenal di Mikel Arteta. La concorrenza è molto dura, ma il club capitolino potrebbe puntare sul convincimento del tecnico Fonseca che ha funzionato negli ultimi acquisti, ma soprattutto dal punto di vista tattico, magari anche in vista dei prossimi Europei, posticipati a giugno 2021, possa dare maggiori chance a Lemar. Rimane il fatto che il suo valore di mercato comunque è molto alto.

