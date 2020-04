Nuova maglia AS Roma 2020/21, torna il lupetto in quella da trasferta

MAGLIA AS ROMA 2020/2021 – In attesa di capire come terminerà questa stagione, ma soprattutto se terminerà, arrivano le prime indiscrezioni sulla nuova maglia della Roma, quella che i giocatori giallorossi indosseranno nella prossima stagione.

Maglia Roma, torna il lupetto

Se questa potrebbe essere quella di casa, tramite il sito ‘footyheadlines.com’ appaiono le prime immagini di quella che potrebbe essere quando la squadra giocherà fuori casa. Dovrebbe fare il suo ritorno il ‘lupetto’ sullo sfondo biancastro della maglia.

Lupetto anche sulle tute

Lo stesso oltre che sulla seconda maglia potrebbe essere presente anche sulle tute della nuova collezione. La Nike avrebbe predisposto il bianco di maglia e calzettoni, con i pantaloncini rossi, che cambieranno a seconda poi del colore che indosseranno i vari club nelle proprie partite casalinghe.

🇮🇹⚪🐺 AS Roma 20-21 Away Kit Colors & Info Leaked – To Feature Lupetto Crest: https://t.co/TnZ9Z4niII — Footy Headlines (@Footy_Headlines) April 19, 2020

