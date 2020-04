Calciomercato Roma, accordo per Smalling e Mkhitaryan

Calciomercato Roma, trovato l’accordo per fare terminare la stagione in giallorosso a Smalling e Mkhitaryan anche oltre il 30 giugno.

Ancora non si sa quando e se riprenderà il campionato di Serie A. La Roma però sta facendo tutti i passi per farsi trovare pronti. E in questa direzione, secondo quanto riportato da Sky Sport, ha fatto una mossa non di poco conto. Il direttore sportivo Petrachi ha infatti trovato l’accordo con Manchester United e Arsenal per le conferme di Smalling e Mkhitaryan.

Calciomercato Roma, prestito prolungato per Smalling e Mkhitaryan

L’accordo in questione, bene intesi, non riguarda la prossima stagione ma quella attuale. I prestiti erano in scadenza per il 30 giugno, e c’era così il rischio di non potere avere a disposizione i due calciatori nell’eventualità che il campionato vada oltre quella data. Tutto risolto. Con lo slittamento dei campionati e delle coppe per l’emergenza Coronavirus i club hanno dovuto rinegoziare i prestiti (e così andrà fatto anche con i contratti in scadenza) che per legge scadevano alla fine della stagione, cioè a giugno.

Al termine della stagione, che visti i probabili slittamenti potrebbe durare addirittura fino ad agosto, Smalling e Mkhitaryan dovrebbero rientrare rispettivamente al Manchester United e all’Arsenal. La Roma su indicazione dell’allenatore Fonseca sta provando a trattare con i due club di Premier League per tenerli a Trigoria anche nella prossima stagione, ma il prezzo dei cartellini è alto: entrambi i club chiedono almeno 20 milioni per lasciarli andare. Vedremo se la crisi economica post Coronavirus porterà a un abbassamento dei prezzi.

