Calciomercato Roma, Psg e Juve su un talento della Primavera

Il prossimo calciomercato estivo non sarà certo come tutti gli altri. Perché arriverà dopo una stagione molto travagliata e con il Coronavirus ancora non definitivamente sconfitto. E di sicuro con i conti economici non certo rosei. La pandemia sta mettendo in serio rischio l’economia mondiale e i club calcistici non fanno differenza, sono anch’essi in crisi.

Per questo motivo è lecito attendersi delle nuove strategie da parte dei club. Vale a dire sguardo ai parametri zero e anche alle nuove leve, calciatori delle giovanili che possono sbocciare, avere un grande rendimento e nello stesso tempo non avere degli ingaggi molto alti. Per questo motivo c’è già chi sta setacciando tra le squadra Primavera.

E la Roma ha già un potenziale campioncino, vale a dire quel Riccardo Calafiori che finora non ha decollato solamente per la sfortuna, ovvero leggasi dei gravi infortuni che per adesso lo hanno un po’ frenato. Nessuno però ha dubbi sul suo conto, parliamo di un terzino sinistro di grandi prospettive. E anche per questo motivo i giallorossi puntano a blindarlo al più presto.

Come riporta infatti Tuttomercatoweb infatti ci sarebbero già un paio di club pronti a sferrare l’attacco per strapparlo alla squadra di Paulo Fonseca, vale a dire il Psg e la Juventus. Romano e romanista, vuole realizzare il sogno di giocare nella squadra della capitale, ma difficilmente potrebbe dire di no ad offerte così prestigiose.

