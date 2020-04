Natale di Roma, i messaggi di Fonseca e dei calciatori

L’allenatore Fonseca e alcuni calciatori sui propri account social hanno scritto dei messaggi pieni d’amore per il compleanno di Roma.

“Buon compleanno Roma, anche se lontani non abbiamo mai perso il calore e la passione per te. Assieme ce la faremo”. L’allenatore della Roma Paulo Fonseca oltre a cantare l’inno della Roma nel messaggio del club ha anche voluto inviare un messaggio personale alla città.

Non è stato il solo, tanti calciatori lo hanno seguito a ruota. Tra questi, Leonardo Spinazzola:

“Roma è l’emblema dell’eternità. Eterna come i suoi abitanti. Come l’Italia di cui Roma è simbolo e capitale. Oggi più che mai, in questo periodo buio che ci coinvolge tutti. Auguri Roma. 2773 anni di storia. Tornerai a splendere della vivacità dei tuoi abitanti e dei tuoi esploratori. Più bella e più forte di sempre”.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, si prova il colpo Lemar

Roma, il messaggio di auguri di Zaniolo

Anche Zaniolo ha partecipato alla festa e lo ha fatto con delle parole che lasciano il segno e che fanno capire come il suo sia stato un vero e proprio colpo di fulmine con la città eterna: “Tanti auguri Roma, grazie per avermi accolto come se fossi nato qui”.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!