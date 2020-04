Natale di Roma: Fonseca e i calciatori cantano l’inno

La Roma ha pubblicato tramite i suoi canali social un video di auguri alla città: Fonseca e alcuni calciatori hanno cantato l’inno.

“Torneremo a cantarla per le strade della città che amiamo. Per ora lo facciamo a distanza, assieme”. Con questo messaggio l’AS Roma ha pubblicato sui suoi canali social un video di auguri alla città. L’allenatore Fonseca e i calciatori Pellegrini, Dzeko, Fonseca e Zaniolo hanno cantato l’inno di Antonello Venditti. Insieme a loro oltre a tanti tifosi anche delle voci d’eccezione come quelle di Alex Britti, Sabrina Ferilli, Bebe Vio, Manuela Arcuri, Rocco Papaleo e ancora Tonetto, Ubaldo Righetti e Candela.

Torneremo a cantarla per le strade della Città che amiamo. Per ora lo facciamo a distanza, ASSIEME 💛❤️ Auguri #Roma! pic.twitter.com/txYro1vC5o — AS Roma (@OfficialASRoma) April 21, 2020

