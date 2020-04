Roma, senti Veretout: “Pronto per il finale di stagione”

Il centrocampista della Roma Veretout ha ammesso di avere subito un calo prima dello stop ma di essere pronto per il finale di stagione.

Intervistato dal suo vecchio club, il Nantes, Jordan Veretout ha parlato anche della sua esperienza alla Roma, come riportato da Forzaroma.info.

Come stai?

Sto bene, grazie anche alla mia famiglia. È vero che in Italia è un periodo molto complicato, specialmente nel nord del Paese. Qui a Roma va un po’ meglio anche se ovviamente siamo stati rapidamente messi in quarantena.

Ci sono stati casi nella Roma?

No, nessuno è stato colpito nel club per fortuna. Tuttavia, alcuni giocatori di Fiorentina, Juventus e Sampdoria hanno contratto il coronavirus.

L’11 marzo la Roma ha annunciato che sarebbe rimasta in Italia piuttosto che giocare il turno di Europa League contro il Siviglia. Una decisione saggia, no?

Avremmo giocato a Siviglia il giorno successivo, una partita importante della nostra stagione: l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Tutta la squadra si era allenata bene, anche io nonostante fossi squalificato dopo aver avuto diverse ammonizioni. I ragazzi dovevano partire mercoledì pomeriggio ma a mezzogiorno eravamo stati informati che non saremmo andati. Ovviamente penso che sia stata la decisione migliore da prendere. Quella scelta scelta ha avuto un ruolo importante nel proteggere la nostra salute.

Veretout è pronto per il gran finale

Se si riprenderà a giocare il campionato, Veretout si farà trovare pronto.

Com’è stata la tua stagione? Sappiamo che è stata una nuova sfida per te quest’anno, dopo il trasferimento della scorsa estate in uno dei più grandi club della Serie A.

La stagione stava andando molto bene. Ero davvero ben integrato e volevo raggiungere un traguardo importante quando ho firmato la scorsa estate. La Roma è un club grande e sono stato fortunato a giocare tanto. Ho avuto un leggero calo ma in questo periodo complicato sono stato in grado di recuperare bene e prepararmi bene per la fine del campionato.

Pensi che sia importante finire la Serie A?

Certo, siamo professionisti. Tutti hanno investito dall’inizio della stagione. Siamo quinti e vogliamo ottenere qualcosa di importante quando si riprenderà.

