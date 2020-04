Nome nuovo per il calciomercato Roma, ancora una volta dalla Premier League: sondaggi per Diogo Dalot

Dopo l’affare Chris Smalling, la Roma potrebbe pescare nuovamente in casa Manchester United in vista della prossima stagione. L’emergenza coronavirus ha rallentato le trattative per un’eventuale permanenza del difensore inglese anche la prossima stagione, ma le dinamiche di calciomercato non si arrestano. Diversi intermediari e agenti continuano a instaurare contatti per imbastire operazioni che, per forza di cose, verranno influenzate anche a livello economico dallo stop forzato al calcio. Tornando ai ‘Red Devils’, sono molti i calciatori che Solskjaer ha indicato come potenziali partenti e uno di questi è stato segnalato nei giorni scorsi alla dirigenza giallorossa.

Calciomercato Roma, occasione Dalot sulla fascia

Secondo quanto appreso dalla redazione di ‘Asromalive.it‘, infatti, di recente alcuni intermediari hanno sottoposto all’attenzione di Petrachi il dossier Diogo Dalot. Connazionale di Paulo Fonseca, il terzino ventunenne ha faticato ad imporsi in Inghilterra e in questa stagione ha disputato solamente dieci partite complessive. Una situazione che inizia ad andare stretta all’ex Porto, ma anche alla dirigenza inglese che ha deciso di ascoltare offerte per lui. La Roma, dal canto suo, sulla destra si è attivata da tempo per rinnovare il prestito di Zappacosta. Ad oggi Dalot non sembra rappresentare una priorità.

