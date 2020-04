CALCIOMERCATO ROMA SHAQIRI LIVERPOOL – Qualche settimana fa vi avevamo parlato del ritorno di moda del nome di Xherdan Shaqiri in orbita giallorossa, una trattativa comunque difficile. In giornata odierna ha parlato l’agente dello svizzero, il fratello Erdin

Futuro Shaqiri, parla l’agente

Il fratello-agente ha parlato ai microfoni dell’emittente ‘Kosovar TV’: “La situazione di Xherdan a Liverpool non è facile a causa dei numerosi infortuni che sono durati più a lungo di quanto pensassimo. Ma penso che meriti di più. È stato sfortunato per gli infortuni, ma ogni volta che ha potuto giocare, ha fatto il suo lavoro”.

Roma-Shaqiri, possibile nuovo contatto

“Ci saranno molte offerte per Xherdan in estate – continua l’agente –. Già a gennaio c’era un interesse concreto da parte di due o tre club. Quest’ultime potrebbero bussare di nuovo, ma al momento non c’è nulla di concreto. Vedremo – conclude – alla ripresa della stagione di parlare con il Liverpool e trovare la migliore soluzione”.

