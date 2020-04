CALCIOMERCATO ROMA FUTURO DZEKO – Questa mattina l’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’ aveva riportato come il futuro di Edin Dzeko alla Roma non fosse così sicuro e scontato.

Ingaggio Dzeko

La pandemia del ‘Coronavirus’ non vi sono dubbi che porterà pesanti conseguenze al calcio mondiale ma non solo, e l’ingaggio del bosniaco, contratto rinnovato quest’estate, è uno dei più alti in casa giallorossa, circa 5 milioni di euro (bonus inclusi) fino al 2022.

Dzeko Roma, ecco la risposta

Proprio a proposito di questo è arrivata la risposta della Roma ai microfoni dell’Ansa: “L’AS Roma è estremamente soddisfatta di come Edin stia interpretando il ruolo di capitano, ancora di più in un momento così delicato. Non c’è nessuna strategia in atto per cambiare il suo futuro, che è nella Roma, né il club ha pensato di rivedere i propri accordi con il calciatore. Le notizie in merito ad altri rinnovi di contratto, pubblicate da alcuni organi di stampa nei giorni precedenti, sono del tutto prive di fondamento”.

