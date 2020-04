La raccomandazione dell’Oms all’Uefa: “Stop al calcio fino al 2021”. Da Nyon nessuna intenzione di seguire il suggerimento.

ROMA – Stop al calcio fino al 2021. E’ questa la raccomandazione, secondo quanto rivelato dal sito Veja, che l’Oms ha fatto all’Uefa durante una videoconferenza che si è svolta il 16 aprile. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità è alto il rischio di una seconda ondata il prossimo anno e per questo si consiglia di sospendere le competizioni fino al 2021 almeno fino a quando non c’è un vaccino.

Nyon non ha intenzione di seguire le indicazioni dell’Oms

L’Oms ha consigliato all’Uefa di sospendere i campionati ma da parte di Nyon non c’è nessuna intenzione di seguire i suggerimenti arrivati da Ginevra. In particolare, i vertici del calcio europeo hanno consigliato tutte le Federazioni di terminare le stagioni entro il 3 agosto. Si stanno, comunque, programmando anche delle linee guida per programmare i prossimi campionati in caso di stop definitivo.

