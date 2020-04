Calciomercato Roma, doppio derby con la Lazio

Il prossimo calciomercato della Roma sarà senza dubbio improntato a migliorare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca. Certo di soldi da spendere ce ne saranno pochini, a causa dell’emergenza Coronavirus, e per questo motivo bisognerà guardare alla lista dei parametri zero e anche nel proprio settore giovanile. Non si escludono ovviamente degli investimenti, ma saranno acquistati giocatori solo sotto ai 27 anni.

Si profilano due derby di mercato con la Lazio, che chiaramente va pure a caccia di rinforzi e cerca delle buone occasioni. Il primo duello che si profila con i cugini biancocelesti è per un futuro svincolato di lusso. Parliamo di Mario Gotze, giocatore che a breve lascerà il Borussia Dortmund.

Trequartista di grandissima qualità, campione del mondo con la Germania, è un talento puro che però nel corso della sua carriera è stato un po’ frenato dagli infortuni. Il problema per i club italiani è il suo ingaggio. Come riporta la Gazzetta dello Sport difficilmente Gotze si accontenterebbe di uno stipendio inferiore ai quattro milioni di euro all’anno. Ingaggio che oggi è difficile garantire.

Duello pure per Mazrauoi

C’è però anche un altro giocatore per il quale potrebbe profilarsi un duello di mercato ed è Noussair Mazraoui. E’ un laterale che gioca nell’Ajax prevalentemente a destra, ma può essere utilizzato anche sul binario opposto. Ha già una buona esperienza anche a livello europeo e il suo prezzo non è esagerato. I lancieri potrebbero cederlo ad una somma inferiore ai dieci milioni di euro.

