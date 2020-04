Calciomercato Roma, Petrachi torna alla carica per Mertens. L’attaccante del Napoli è in scadenza di contratto, ma c’è tanta concorrenza.

L’interesse della Roma nei confronti dell’attaccante del Napoli Mertens, in scadenza di contratto, è noto da tempo. Già a gennaio si era tornato a parlare di contatti frequenti tra la società giallorossa e lo staff del calciatore.

Poi c’era stata la ritirata forzata nel momento in cui, a marzo, la firma del rinnovo del contratto di Mertens con il Napoli sembrava ormai imminente. Lo stop forzato per l’emergenza coronavirus e la rivoluzione già iniziata a gennaio dal presidente De Laurentiis potrebbe però portare al divorzio. E vista la grande incertezza attuale nel mondo del calcio non è da escludere a priori lo scenario che porta Mertens proprio in giallorosso.

Calciomercato Roma, la concorrenza per arrivare a Mertens

Secondo quanto riportato dall’edizione odierne da “Il Tempo“, il compito di portare a Roma Mertens da parte del direttore sportivo Petrachi sarà tutt’altro che facile. C’è da battere la concorrenza di Chelsea, Monaco e Inter, tutte molto interessate al calciatore. Senza dimenticare la Juventus, con la presunta chiamata esplorativa fatta dall’allenatore bianconero Sarri.

La Roma in un’asta al rialzo per l’ingaggio del calciatore forse non sarebbe in grado di tenere testa alla concorrenza delle altre squadre, ma il calciatore piace molto a Fonseca. E così Petrachi potrebbe offrire un triennale per convincerlo. Inoltre Mertens ama molto Napoli e un eventuale passaggio a Roma gli permetterebbe di non traslocare definitivamente dalla città.

