Si è da poco concluso il Comitato esecutivo della UEFA, svoltosi questa mattina in conference call. Importanti novità e indiscrezioni riportate da Sky Sport.

Decisione UEFA

In primis si è provato a raggiungere un accordo in caso i campionati non si riuscissero a concludere per la pandemia legata al Coronavirus. L’indicazione è di portare a termine i campionati entro i primi di agosto per poi disputare le Coppe Europee. In attesa di capire come evolverà la situazione, sono state prese altre decisioni.

Fondi per i club

La prima è quella di uno stanziamento immediato, in accordo con l’European Club Association (ECA). di 70 milioni di euro per tutti i club che hanno dato giocatori alle Nazionali per i match di qualificazione all’Europeo. Deciso anche lo stanziamento di ulteriori 200 milioni che verranno dati però soltanto dopo l’Europeo di giugno 2021.

Qualificazione Coppe prossima stagione

In merito ai criteri di qualificazione per la prossima stagione, sempre nel caso di non conclusione di questa, si andrà in base alla classifica di questa stagione prima dello stop forzato causa emergenza Coronavirus. Dunque conteranno solo meriti acquisiti quest’anno per partecipazione alle coppe della prossima stagione.

Infine, l’Europeo femminile sarà disputato dal 6 al 31 luglio 2021. Si attende comunicato ufficiale nel pomeriggio.

