CALCIOMERCATO ROMA FAZIO E PEROTTI – Nell’edizione odierna del quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’ viene fatto un punto della situazione del calciomercato in casa giallorossa. Soprattutto in uscita, dove ci sono tre argentini in primis, che possono lasciare la capitale in estate, per far ritorno in patria oppure accasarsi altrove.

Contratti Perotti e Fazio

La situazione non è però semplice, in quanto i tre calciatori, Javier Pastore, Diego Perotti e Federico Fazio, hanno un ingaggio molto alto e l’obiettivo del club capitolino è quello di ridurre del 15% circa il monte ingaggi. ‘El Monito’ e il centrale di difesa hanno ancora un altro anno di contratto, andando così, qualora dovessero rimanere, in scadenza di contratto all’inizio della prossima stagione.

Cartellini gratis per Fazio e Perotti

Sicuramente il gigante difensore centrale e l’esterno offensivo non hanno più lo stesso rendimento di qualche anno fa, il primo ha 33 anni, il secondo uno di meno (ne compirà 32 a luglio, ndr), ma sono comunque uomini spogliatoio, leader in campo e fuori. La rosea in edicola quest’oggi però scrive come, qualora dovesse arrivare una richiesta, la Roma sarebbe disposta a regalare anche i rispettivi cartellini, per togliere comunque due ingaggi rispettivamente da 2,5 (Fazio) e 3 milioni di euro netti a stagione (Perotti).

