Calciomercato Roma, il Lipsia prova a trattare il prezzo di Schick. Il direttore sportivo Markus Kroesche ha fatto il punto della situazione.

Il direttore sportivo del Lipsia Markus Kroesche ha confermato l’intenzione del club tedesco di acquistare a titolo definitivo Patrik Schick. L’opzione di riacquisto è fissata a una somma di 29 milioni di euro. L’attaccante ceco dopo un approccio difficile anche per via di numerosi problemi fisici, negli ultimi tre mesi prima dello stop era cresciuto in modo esponenziale. Facendo vedere la sua classe tecnica e tornando finalmente a fare gol con regolarità. Poi c’è stato lo stop forzato per l’emergenza coronavirus, che ha interrotto la rincorsa del Lipsia che è in lotta per la vittoria della Bundesliga e qualificato per i quarti di finale di Champions League.

Calciomercato Roma: le parole di Kroesche

Kroesche in un’intervista alla Bild ha messo però le mani avanti, facendo capire che la trattativa dipenderà molto da quello che accadrà nelle prossime settimane. E che senza un ripresa regolare il calciomercato potrebbe cambiare non poco. “Schick si trova molto bene qui e immagino che voglia restare, con la sua agilità e velocità ci offre diverse soluzioni e inoltre ha una qualità tecnica elevata e questo si sposa molto bene col nostro tipo di calcio. Al momento l’opzione di riacquisto non è cambiata, ora non abbiamo pressione nel dover decidere perché c’è ancora tempo. Il prossimo sarà un calciomercato diverso, dipenderà dal fatto che le leghe e le competizioni europee possano essere terminate, soprattutto perché questo significherebbe tanti introiti in più”.

