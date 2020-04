Calciomercato Roma, il Psg pensa a Lorenzo Pellegrini

Calciomercato Roma, Leonardo è un estimatore di Lorenzo Pellegrini: il Psg sta pensando di sfruttare la clausola da 30 milioni di euro.

Lorenzo Pellegrini è uno dei punti di forza della Roma e la società è intenzionata a farne uno dei leader giallorossi negli anni a venire con Nicolò Zaniolo. C’è però ancora da firmare il rinnovo del contratto, che tra infortunio e ora lo stop per la pandemia ha subito diversi rinvii.

Per il direttore sportivo Petrachi il rinnovo del contratto di Pellegrini è importante perché c’è da eliminare quella clausola che gli permetterebbe di liberarsi con il pagamento di 30 milioni di euro. Pagabili in due rate. Una somma che – anche pensando a una riduzione delle cifre dei cartellini per la crisi causata dal coronavirus – resta comunque abbordabile, soprattutto per un club come il Psg.

LEGGI ANCHE –>>Serie A, nuove ipotesi sulla ripartenza

Calciomercato Roma: Leonardo in pressing su Pellegrini

Il dirigente del Psg Leonardo ha in mente – come riportato da Sky Sport – di provare ad andare in pressing sul calciatore. Potrebbe arrivare un’offerta contrattuale di gran lunga superiore a quella della Roma. Pellegrini ha però più volte ribadito la sua volontà di restare in giallorosso. E così se si troverà l’intesa sul rinnovo del contratto, l’assalto del Psg – che pure rappresenta una tentazione non di poco conto – verrà respinto. Con buona pace di Leonardo.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!