Calciomercato Roma, in bilico la posizione dei tre argentini

Nella prossima sessione di calciomercato una delle missioni che attendono il direttore sportivo Petrachi sarà non solo quella di riuscire a regalare le pedine che servono al tecnico della Roma Paulo Fonseca, ma anche quella di riuscire a far sì che il monte ingaggi possa essere abbassato. C’è bisogno di risparmiare e per questo motivo è lecito attendersi che possano esserci delle partenze, alcune anche decisamente dolorose.

Tra queste potrebbero esserci anche quelle di Fazio, Perotti e Pastore. La posizione dei tre argentini – come riporta la Gazzetta dello Sport – è però abbastanza in bilico perché tutti e tre potrebbero lasciare la capitale nel corso della prossima estate. Certo, bisognerà trovare anche degli acquirenti e non sarà facile trovarli visto il momento economico che stanno vivendo tutti i club del mondo.

LEGGI ANCHE –>>Serie A, nuove ipotesi sulla ripartenza

Calciomercato Roma: argentini sulla lista dei partenti?

Javier Pastore è un giocatore che piace tantissimo a Fonseca e il talento del trequartista è fuori discussione, si è visto però solo a sprazzi in giallorosso. Questo a causa dei tanti infortuni che lo hanno colpito. Il suo contratto è molto oneroso e per questo motivo la Roma vorrebbe trovare un acquirente.

Qualche dubbio in più riguardo invece la partenza di Perotti e Fazio, due giocatori d’esperienza che hanno fatto bene quando sono stati chiamati in causa e che sono anche dei giocatori importanti nello spogliatoio giallorosso. Il loro ingaggio rientra nel tetto salariale giallorosso, ma hanno il contratto in scadenza nel 2021 e non sono dei titolari fissi. Visto il loro attaccamento alla Roma però non è da escludere che possano rimanere.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!