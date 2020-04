Calciomercato Roma, le soluzioni per l’attacco

Uno degli obiettivi principali del calciomercato della Roma nella prossima estate sarà la firma di un nuovo centravannti. Un giocatore che possa sostituire Dzeko, alternandosi con il bosniaco, ma che possa magari essere anche suo partner d’attacco in alcune partite. O, perché no, un bomber che possa crescere all’ombra del numero nove giallorosso.

E poi magari prenderne il posto in futuro, considerando anche la carta d’identità del campione di Sarajevo. La lista dei possibili colpi della Roma è lunga e varia, ci sono più profili che il direttore sportivo Petrachi sta tenendo d’occhio in queste settimane. Il Corriere dello Sport ha fatto un po’ il punto della situazione.

Ci sono tanti campioni che sono in odore di svincolo alla fine di questa stagione e uno di questi è Dries Mertens. Il belga potrebbe non rinnovare con il Napoli, nonostante il suo grande affetto per i colori partenopei, e tanti club ci stanno provando. Tra questi anche la Roma, con Petrachi che avrebbe offerto al 33enne belga un triennale da 3,5 milioni più i bonus. Affare complicato, viste le tante offerte che inevitabilmente il giocatore riceverà.

Si continua anche a vociferare di una possibile cessione di Dzeko, ma sembra alquanto improbabile che la Roma si privi del suo miglior giocatore. Come detto però bisogna trovare una nuova punta che prenda il posto del partente Kalinic in rosa. Non è da escludere che possa tornare Schick e rimanere a far parte della rosa di Fonseca, dopo l’exploit del ceco con la maglia del Lipsia. Si segue Kean dell’Everton (gli inglesi potrebbero cederlo in prestito) ma anche altri giovani italiani promettenti come Scamacca e Favilli.

