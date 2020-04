Calciomercato Roma, nel mirino un bomber argentino

Nel prossimo calciomercato Roma una delle priorità del club giallorosso sarà quella di riuscire a trovare una alternativa a Edin Dzeko, un giocatore che abbia le sue stesse caratteristiche e che possa prenderne magari in futuro il posto, visto che il bosniaco non è certo più giovanissimo.

Sono tanti i rumors che si stanno accavallando negli ultimi giorni, da Mertens all’italiano Scamacca. Ma il quotidiano spagnolo “As” rivela che la Roma sarebbe – insieme ad altri club – sulle tracce di un giovane ma già importante bomber argentino, che risponde al nome di Adolfo Gaich.

Non è la prima volta che questo attaccante viene accostato ai giallorossi. Si tratta di un centravanti dotato di un grande fisico (alto 1.90) e con ottime qualità tecniche. Certo, ha anche dei margini di miglioramento e questo lo rende appetibile per molte squadre. Gioca nel San Lorenzo, in Argentina, ed è sfumato nei mesi scorsi un passaggio al Bruges.

LEGGI ANCHE –>>Serie A, nuove ipotesi sulla ripartenza

Calciomercato Roma: Gaich piace pure al Barcellona

Non avrebbe certo un costo inaccessibile, ma il problema vero è che su Gaich c’è forte anche l’interesse del Barcellona, che lo reputa come uno dei possibili sostituti di Suarez, anche lui ormai non più giovanissimo. Un segnale inequivocabile del fatto che questo centravanti sia indubbiamente uno dei più promettenti in circolazione.

Nei giorni scorsi aveva fatto un tentativo per prenderlo anche l’Atletico Mineiro, squadra che è allenata dall’ex ct dell’Argentina Jorge Sampaoli, che avrebbe voluto Gaich con sè. La trattativa però non è decollata e ora il San Lorenzo aspetta che qualche altro club si faccia avanti.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!