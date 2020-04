Calciomercato Roma, sempre più in bilico il futuro di Under: le ultime

CALCIOMERCATO ROMA FUTURO CENGIZ UNDER – Vi abbiamo descritto la situazione legata al futuro di Diego Perotti, uno dei principali indiziati ad una possibile cessione in estate. Il reparto degli esterni offensivi, però, potrebbe non vedere la sola cessione dell’argentino. Un altro che potrebbe fare le valigie, infatti, è Cengiz Under.

Futuro Cengiz Under

Con l’arrivo di Carles Perez a fine gennaio scorso, la corsia di destra giallorossa potrebbe essere completata da un nuovo innesto oppure dal rientrante Nicolò Zaniolo. Per questo il direttore sportivo Petrachi sta studiando tutte le possibili situazioni, insieme al tecnico Paulo Fonseca.

Calciomercato Roma, Everton e Siviglia su Under

Secondo quanto riportato dal sito ‘estadiodeportivo.com‘, sulle tracce dell’ex giocatore dell’Istanbul Basaksehir ci sono due club europei. Dal possibile approdo al Siviglia del ds Monchi, colui che l’ha portato nella capitale, a quello in Premier League, con l’Everton di Carlo Ancelotti interessato al turco classe ’97. Il club inglese, potrebbe intavolare la trattativa giocandosi la carta Moise Kean.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!