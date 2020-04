Montpellier, Junior Sambia ricoverato in terapia intensiva: è coronavirus?

MONTPELLIER (FRANCIA) – Junior Sambia ricoverato in terapia intensiva, la notizia è stata riportata dal quotidiano francese L’Equipe. Il giornale transalpino ha scritto di un ricovero avvenuto nella serata di lunedì 20 aprile 2020 per sintomi simili a quelli del coronavirus.

Le condizioni del giocatore si sono aggravate nei giorni successi all’arrivo in ospedale. I medici, così, hanno provveduto al trasferimento in Rianimazione. Massimo riserbo sul quadro clinico con l’ospedale che non sembra intenzionato a pubblicare bollettini medici.

Il comunicato del Montpellier

La notizia del ricovero è stata confermata anche dal Montpellier con un brevissimo comunicato: “A seguito di problemi digestivi e respiratori – si legge sul sito del club transalpino – uno dei nostri giocatori è ricoverato in ospedale in un ambiente specializzato per beneficiare delle cure appropriate”.

In caso di conferma di coronavirus, potrebbe allontanarsi la possibilità di ritorno in campo in Francia.

