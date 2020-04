La Roma ha le idee abbastanza chiare su quali saranno le mosse da fare nel prossimo calciomercato estivo. I soldi a disposizione non saranno tanti e per questo motivo si dovranno cercare delle occasioni per fare degli investimenti oppure guardare la lista dei giocatori che si svincoleranno alla fine di questa stagione.

E’ in avanti che la Roma sta cercando dei nuovi giocatori e tra i sogni ci sono Pedro e Mertens. Il primo lascerà sicuramente il Chelsea per fine contratto, mentre per Mertens ancora non è tramontata la possibilità di rimanere al Napoli. Tuttavia il belga non ha ancora trovato l’accordo con i partenopei e per questo motivo tanti club (tra cui anche Inter e Juventus) sono pronti a prenderlo. La Roma non potrà offrire un ingaggio altissimo e per questo motivo non è tra le favorite.

Calciomercato Roma: ipotesi Thauvin

Anche per questo motivo i giallorossi hanno – come riporta Il Corriere dello Sport – un altro obiettivo per la trequarti e si chiama Florian Thauvin, giocatore che ormai viene seguito da tempo. Talento cristallino, è ancora giovane e per lui il club potrebbe fare un investimento. Può giocare dietro le punte, ma meglio ancora come esterno di destra, per sfruttare rientrando il mancino. Quest’anno un grave infortunio lo ha condizionato, tant’è che ha collezionato solo due presenze e in totale 20 minuti.

Il Marsiglia, proprietario del cartellino, non potrà alzare il prezzo considerando sia il momento economico che il mondo sta vivendo, ma anche perché il contratto del giocatore scadrà nel 2021 e dunque ci sarà il rischio di perderlo a zero euro l’anno prossimo in caso di mancato rinnovo. Venti milioni, o ancora meno, potrebbbe essere il prezzo giusto per un giocatore che ha comunque un ingaggio importante che sfiora i quattro milioni di euro.

