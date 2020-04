Calciomercato Roma, opzione Kean per l’attacco

In attesa che venga presa una decisione sulla ripartenza della serie A, è sempre il calciomercato a tenere banco. Anche in casa Roma, ovviamente,con il club capitolino che sta già pianificando le mosse per la prossima estate. Soldi da spendere non ce ne saranno molti, l’emergenza Coronavirus ha messo in crisi l’economia mondiale e i club calcistici non fanno eccezione.

Spazio dunque a scambi e ingaggi dalla lista dei parametri zero, ma anche a prestiti onerosi per giocatori importanti. Come è già avvenuto ad esempio nella passata stagione con Mkhitaryan e con Smalling. Proprio per il difensore inglese diventa sempre più complicata l’ipotesi di un acquisto a titolo definitivo. Anche l’Everton ora preme per avere il centrale, che tanto bene ha fatto con la maglia della Roma e che lo United vorrebbe monetizzare.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, il Psg pensa a Pellegrini

Calciomercato Roma: attaccanti cercasi

Proprio con l’Everton però la Roma potrebbe fare un affare in estate. Come ha riportato infatti il giornalista Nicola Schira, infatti, i giallorossi sarebbero sulle tracce di Moise Kean. Attaccante italiano giovane e promettente già ai tempi della Juventus, ma che in Inghilterra non ha trovato nè spazio nè fortuna. Per questo motivo i Toffees, allenati da Carlo Ancelotti, potrebbero prendere in considerazione l’ipotesi di cederlo in prestito in serie A proprio ai giallorossi. Che a loro volta potrebbero poi prenderlo a titolo definitivo alla fine della prossima stagione.

Moise #Kean could leave #Everton in the coming months. #Roma are interested in him for a loan with option to buy. #Toffees have asked info for Chris #Smalling, if Giallorossi will not buy him from #ManchesterUnited. #transfers #EFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 24, 2020

Sono anche altri però i nomi che rimbalzano per l’attacco giallorosso, alla ricerca di una pedina che possa essere una valida alternativa a Edin Dzeko. Uno dei nomi caldi degli ultimi giorni è quello di Adolfo Gaich, centravanti del San Lorenzo. Un altro giovane sul quale si potrebbe fare un investimento.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!