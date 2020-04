Ripartenza Serie A, Veretout: “Vogliamo riprendere ma la salute è prioritaria”. Le parole del centrocampista giallorosso.

ROMA – Lunga intervista ai microfoni di Eurosport France per Jordan Veretout che ha detto la sua sulla ripartenza del campionato: “Tutti noi – ha ammesso – siamo ansiosi di ritornare in campo ma non dovremo giocare con la nostra salute. Ci vorranno diverse settimane prima di rientrare con la squadra“.

E i dubbi sulle porte chiuse restano: “Non mi piace giocare senza pubblico. E’ difficile entrare in clima partita perché sembra un allenamento più che una sfida di campionato“.

L’esperienza in giallorosso

Veretout è ritornato anche sulla sua esperienza in giallorosso: “Sono molto contento di far parte di questo club. Abbiamo un grande allenatore ed io ho ancora margini di miglioramento. I tifosi e Pastore mi sono stati molto vicini in questo periodo. E’ una prima stagione positiva e speriamo di riuscirla a concludere nel migliore dei modi con il raggiungimento degli obiettivi di squadra“.

