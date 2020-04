Calciomercato Roma, Dzeko prolunga il contratto?

Non dovrebbero esserci dubbi sul futuro di Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco è una delle chiavi del gioco della Roma di Paulo Fonseca e anche uno dei leader dello spogliatoio. Un giocatore fondamentale insomma per i giallorossi, che ha un contratto a 7,5 milioni di euro netti a stagione fino al 2022.

Il Corriere dello Sport però sottolinea come il suo ingaggio sia una delle voci più importanti tra le uscite della Roma e per questo motivo il Ceo Fienga potrebbe chiedere – almeno questa è l’ipotesi fatta dal quotidiano – al giocatore di spalmare la somma allungando il suo contratto, addirittura fino al 2024. L’offerta sostanziale è quella di guadagnare 18 milioni di euro in quattro anni anziché quindici in due.

LEGGI ANCHE –>>Serie A, problema tamponi. E rispuntano i playoff

Altre soluzioni per l’attacco della Roma

Difficile convincere Mertens, che ancora non ha trovato l’accordo con il Napoli e dunque è un obiettivo di tanti club che potrebbero prenderlo a costo zero in caso di mancato rinnovo. In questo caso il suo ingaggio è destinato a salire a somme molto alte. Più facile invece che la Roma guardi altrove per cercare una pedina da affiancare al bosniaco.

Magari a Moise Kean, giovane attaccante italiano che milita nell’Everton di Carlo Ancelotti. Punta che ha ampi margini di crescita, in Premier non ha trovato spazio e la Roma è pronta ad accoglierlo. Magari in prestito con diritto di riscatto. E poi uno degli ultimi nomi è quello di Gaich, centravanti argentino anche lui giovane e forse il più vicino, per caratteristiche, a Dzeko.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!