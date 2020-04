CALCIOMERCATO ROMA FUTURO PEROTTI – Sarà sicuramente un mercato condioznato dal minimo dettaglio quello della prossima sessione. E’ purtroppo noto che la pandemia del Coronavirus porterà gravi conseguenze al mondo del calcio: dalle federazioni ai grandi e piccoli club.

Perotti Roma, le ultime

Il primo obiettivo della Roma, in vista della prossima stagione, in attesa di capire se e quando finirà questa 2019/2020, è quello di diminuire il monte ingaggi del 15%, stabilendo un tetto massimo di 3 milioni di euro netti a stagione. Tra i tanti indiziati a partire c’è anche Diego Perotti. L’esterno argentino prende 3 milioni di euro netti a stagione, per un altro anno ancora, ma non aiuta il discorso età (a luglio spegnerà 32 candeline).

Papà Perotti parla del futuro

Tra le varie ipotesi c’è sia quella del ritorno in Argentina, magari al Boca, dove ha totalizzato due sole presente nel 2014 (piccola parentesi per lui prima di aprodare al Genoa). A parlare del suo futuro è il papà, Hugo, ex calciatore, ai microfoni del sito ‘lanacion.com.ar’.

FUTURO PEROTTI – “Non so se tornerà al Boca, non dipende solo da lui. Bisognerà vedere se al momento il Boca avrà bisogno di uno come lui, cosa vorrà fare il ragazzo e se ci saranno tutte le condizioni, tecniche ed economiche – afferma il padre del ‘Monito’ -. È un’ipotesi, non ha senso generare aspettative. Magari quando sarà il momento, visto che non ha ancora terminato la carriera in Europa, i cinesi appaiono e mettono sul piatto cento milioni di dollari, è impensabile saperlo ora. Quando e se Dio vorrà, speriamo possa accadere”.

“Lui, certamente, ha fatto un percorso eccellente in Europa, grazie a Monchi che per primo lo ha scelto, e questo percorso non è ancora finito”, ha concluso.

