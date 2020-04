CALCIOMERCATO ROMA THAUVIN MARSIGLIA – Nella giornata di ieri vi avevamo riportato la notiza di come il giocatore offensivo dell’OM fosse uno dei possibili obiettivi per il calciomercato giallorosso, in vista della prossima sessione (in attesa di capire in quali date sarà aperta).

Thauvin chiude le porte alla Roma

L’esterno d’attacco classe ’93 ha il contratto in scadenza con il Marsiglia nel giugno del 2021, ma da quanto emerso in una diretta Instagram, in cui Thauvin è stato protagonista, non ha nessuna voglia di lasciare il club francese.

Dichiarazioni Thauvin

“Resto al Marsiglia, la discussione è chiusa. Sapete benissimo cosa rappresenta l’OM per me – ha detto il francese -. Sto bene e inoltre ho perso una stagione. Dovrei andarmene ora che andremo in Champions? Sono anni che lotto per questo obiettivo”.

