Oggi c’è il derby Roma-Lazio: ecco come giocarlo

Non è uno scherzo. Oggi c’è il derby Roma-Lazio, alle ore 15 in punto. E non bisogna assolutamente perderlo. Ma la sfida tra i giallorossi e i biancocelesti questa volta non si giocherà all’Olimpico, ma sui divani di tutta Italia, non sono quelli della capitale.

Una stracittadina all’insegna della solidarietà e volta a combattere l’emergenza Coronavirus. Ma andiamo con ordine. L’iniziativa, che tornerà a farci respirare l’aria del grande calcio, si chiama “Tutti contro Covid” e verrà trasmessa in diretta sul sito www.tutticontrocovid.it.

La partita sarà decisa dalle donazioni che le due tifoserie effettueranno, la palla infatti sarà mossa proprio in base alle somme che verranno raccolte nell’arco dei novanta minuti. Insomma maggiori saranno le donazioni e maggiori saranno i gol che si segneranno. Tutto sarà devoluto al Covid Hospital del Policlinico universitario di Tor Vergata.

Non mancheranno degli interventi d’eccezione – come riporta il Corriere dello Sport – visto che nell’arco della diretta ci saranno degli interventi da parte di giocatori di Lazio e Roma. Per la squadra giallorossa a spingere i tifosi alle donazioni e dunque la Roma al successo, ci saranno Gianluca Mancini e il tecnico portoghese Paulo Fonseca.

