SCOMMESSE QUOTE AS ROMA CASSANO DS – In queste settimane il palinsesto delle scommesse sportive è calato per via della mancanza degli eventi stessi. Nonostante questo però le quote che vengono create possono andare anche oltre il calcio giocato. Dal calciomercato agli eventi televisivi, passando per gli E-Sports, fino al possibile futuro di un personaggio specifico legato al mondo dello Sport.

Cassano torna alla Roma come DS

E’ il caso di Antonio Cassano, con l’agenzia di scommesse ‘Sisal Matchpoint’ che mette in palio il suo futuro. Infatti un possibile approdo alla Roma, questa volta con il ruolo di Direttore Sportivo, vale ben 16 volte la posta (sotto trovate l’immagine).

Cassano, futuro da Direttore Sportivo

Ovviamente la quota è molto allettante, vista comunque l’altissima difficoltà che questo possa avvenire. Sul futuro da diesse però, ‘Fantantonio’, aveva confermato in un’intervista al ‘Secolo XIX di volerci provare: “Mi piacerebbe restare nel calcio e mi piacerebbe farlo in prima linea, nell’area tecnica, come osservatore o direttore sportivo”.

