Calciomercato Roma, ecco chi potrebbe partire

Non si preannuncia certo semplice il calciomercato della Roma. Il club giallorosso mai come quest’anno si ritroverà a dover compiere delle scelte difficili, sia in entrata che in uscita. Non ci sono dubbi infatti sul fatto che ci saranno pochi soldi da spendere e, nonostante questo, si dovrà anche cercare di cedere alcuni elementi per far cassa. Insomma per il direttore sportivo sarà un’estate di grande lavoro.

Quel che è chiaro ormai da tempo è che si cercherà di alleggerire, e non poco, il monte ingaggi. Per questo motivo ci sono dei giocatori che in estate la Roma spera di lasciar partire, come ad esempio Pastore, Perotti e Juan Jesus. Specie il primo ha un ingaggio molto alto (e un contratto lungo) e il club giallorosso dunque spera di trovare presto un acquirente. Mica facile, di questi tempi.

Calciomercato Roma: chi resta e chi può essere ceduto

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla rosa di Paulo Fonseca, individuando i punti fermi, primi tra tutti Zaniolo e Pellegrini, e i giocatori invece che potrebbero lasciare la capitale. Va detto che il tecnico portoghese vorrebbe tenere Smalling e Mkhitaryan, ma una loro conferma sembra essere molto difficile al momento, considerati i loro ingaggi ma anche il fatto che i loro club non sono intenzionati a fare sconti.

Nella lista dei partenti potrebbe esserci senz’altro Under, la cui cessione garantirebbe senz’altro una plusvalenza in bilancio, ma anche Cristante potrebbe lasciare la Roma. Piace alla Juventus che è pronta a offrire in cambio Mandragora. Stesso discorso per Florenzi e Spinazzola, che potrebbero invece rientrare in un doppio scambio con la Fiorentina per Biraghi e Pezzella.

