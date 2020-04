Calciomercato Roma, Fonseca: “Prenderei due calciatori dallo Shakhtar”

Calciomercato Roma, l’allenatore Fonseca in un’intervista ha ammesso che prenderebbe volentieri due calciatori dallo Shakhtar Donetsk”.

L’allenatore della Roma Paulo Fonseca è tornato a parlare di calcio e della sua esperienza in giallorosso rilasciando un’intervista al programma televisivo “Great Football”. Queste le sue parole riportate dal “Corriere dello Sport“.

In particolare Fonseca ha detto che sarebbe ben felice di portare via un paio di calciatori alla sua ex squadra, lo Shakhtar Donetsk. Chissà che non ci sia il giovane Mykhaylo Mudryk.

Le piacerebbe incontrare lo Shakhtar in Europa?

“No, non vorrei. Magari in finale sì. Mi piacerebbe incontrare i miei ex giocatori, i dirigenti e i dipendenti del club. Se fosse in finale, sarei felice. Sarebbe fantastico”.

Quale è la situazione di Mkhitaryan?

“L’ho già detto in passato e lo confermo: voglio che Mkhitaryan resti alla Roma. Anche lui vuole rimanere. Tuttavia, dovrebbe essere chiaro che ora tutto è in pausa e dovremo parlare con l’Arsenal. Voglio continuare a lavorare con lui. È un grande giocatore e un grande uomo”.

Siete interessati a qualche calciatore dello Shakhtar?

“Vedremo cosa succederà. In realtà non abbiamo bisogno di un gran numero di giocatori, anche perché possiamo fare affidamento su quelli che attualmente abbiamo in rosa. Potremmo essere interessati a qualche calciatore dello Shakhtar, ma trattare con loro è sempre estremamente difficile. I club vorranno pagare meno per i nuovi acquisti. Posso dire che sceglierei due calciatori per la Roma”.

Calciomercato Roma e non solo: le parole di Fonseca

Infine altre due domande sulla Serie A e sulla possibile ripartenza.

Sul taglio degli stipendi.

“Bisogna capire che ora tutti stanno vivendo un momento molto difficile. Lo staff tecnico e io abbiamo deciso di aiutare il club in questo modo, tagliando i nostri stipendi. Questo è il modo perfetto per aiutare. È importante”.

La ripresa del campionato?

“Forse torneremo ad allenarci in maniera individuale dal 4 maggio. Speriamo invece che dal 18 maggio potremo cominciare ad allenarci collettivamente. Per ora nessuno è certo della ripresa del campionato”.

