Calciomercato Roma, Schick spera di restare al Lipsia

Nel prossimo calciomercato estivo la Roma sarà anche impegnata a cedere altrove i giocatori che attualmente sono lontani dai Trigoria. Prestiti che potrebbero diventare delle cessioni e dunque soldi freschi da reinvestire per giocatori che invece possono fare al caso di Paulo Fonseca.

Per il direttore sportivo Petrachi dunque tanto lavoro da fate in estate sia in entrata che in uscita. Non ci sono dubbi sul fatto che la cessione più conveniente da parte del club giallorosso sarebbe quella di Patrick Schick. Che nella capitale non è riuscito a emergere, mentre nel Lipsia – dove è andato a giocare in prestito – invece il suo rendimento è stato decisamente soddisfacente.

Tant’è che la volontà del club tedesco è quella di esercitare il diritto di riscatto. Un accordo già trovato ad inizio stagione, con il Lipsia che potrebbe esercitare la sua opzione per 28 milioni di euro, uno in più nel caso la squadra riuscisse a raggiungere – come è molto probabile – la qualificazione alla prossima Champions League.

Con l’emergenza Coronavirus in atto e i conseguenti mancati incassi del periodo, però, il Lipsia vorrebbe un forte sconto per prendere il giocatore. La Roma però non ha alcuna intenzione di svendere una punta giovane e di valore, che magari potrebbe tornare anche utile. Il giocatore della Repubblica Ceca a Kicker ha dichiarato che trasferirsi in Sassonia è stata una “buona decisione” e per questo motivo rimanere al Lipsia potrebbe essere una ottima prosecuzione della sua carriera. «I club ora devono trovare una soluzione. E se fosse trovata, sarei felice» ha detto Schick.

