CALCIOMERCATO ROMA IDRISSI AZ ALKMAAR – Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato del futuro di Diego Perotti, esterno offensivo giallorosso che potrebbe essere alla sua ultima stagione nella capitale, nonostante abbia ancora un altro anno di contratto.

In quel reparto potrebbero cambiare molte cose nella prossima sessione di calciomercato, dall’innesto di nuovi giovani a possibili giocatori già affermati (da non sottovalutare il nome di Stephan El Shaarawy, ndr).

Roma segue ancora Oussama Idrissi

Proprio in quel ruolo, quindi per l’attaccante esterno, il direttore sportivo del club capitolino, Gianluca Petrachi, la Roma non perde di vista Oussama Idrissi dell’AZ Alkmaar, già seguito nei mesi scorsi. Nonostante l’emergenza coronavirus, il club olandese per ora non sembra incline ai saldi perché non ha particolari problemi economici.

Prezzo e concorrenza

Il rendimento di questa stagione è di 17 gol e 10 assist complessivi, per una valutazione di almeno 20 milioni di euro. Su di lui ci sono anche Ajax e alcune squadre inglesi della Premier League.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!