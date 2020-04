Calciomercato Roma, Fonseca vuole un nuovo terzino destro

Calciomercato Roma, Fonseca vuole risolvere il problema del terzino destro. Petrachi al lavoro per accontentarlo: spunta Tomiyasu.

In vista della prossima stagione, in attesa di capire se e quando finirà questa, Fonseca ha strappato a Petrachi una promessa. Quella di risolvere il problema del terzino destro. Nonostante la grande abbondanza nel ruolo, nel corso dell’attuale campionato l’allenatore portoghese ha dovuto alternare numerosi calciatori senza mai essere pienamente soddisfatto.

E così Petrachi secondo quanto riportato da “Il Romanista“, sta prendendo informazioni su uno dei migliori interpreti del ruolo nel nostro campionato. Vale a dire il sorprendente Takehiro Tomiyasu, una delle ultime scoperte del direttore sportivo del Bologna ed ex giallorosso Walter Sabatini.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, giovani in vetrina: chi resta e chi può partire

Calciomercato Roma, rivoluzione sulla fascia destra

Nella prossima sessione di calciomercato verosimilmente ci sarà poco cash a disposizione delle società. Si punterà più che altro sugli scambi e così la Roma per convincere Sabatini e il Bologna dovrà privarsi di qualche suo giovane gioiello. Considerato che la valutazione del giocatore giapponese oscilla tra i quindici e i diciotto milioni, per abbassare il prezzo una valida pedina di scambio potrebbe essere il giovane Riccardi. Uno a cui Fonseca non ha mai dato fiducia anche nei momenti di maggiore emergenza per il centrocampo.

A proposito di fiducia, pare che Fonseca non ne abbia molta nel ruolo di terzino destro per Zappacosta (il rinnovo del prestito si fa per questo molto più difficile) e Florenzi. Dal prestito al Valencia rientrerà a Roma, ma per l’allenatore potrà essere nuovamente sacrificato.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!