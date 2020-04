Calciomercato Roma, occhi puntati sulla Bundesliga

Dal prossimo calciomercato della Roma ci si aspettano i giusti rinforzi per Paulo Fonseca. Per il direttore sportivo Petrachi però non sarà facile lavorare, considerati gli strascichi economici che il Coronavirus sta lasciando. Pochi soldi da spendere, occhi dunque sui parametri zero e comunque investimenti oculati.

Uno dei campionati che si starebbero seguendo con particolare interesse è la Bundesliga. Nel torneo tedesco – come riporta la Gazzetta dello Sport – ci sono dei giocatori che potrebbero fare al caso della Roma. Il primo, non è ormai una novità, è Mario Gotze. Il trequartista del Borussia Dortmund si libererà a costo zero a fine giugno e la lista delle pretendenti è davvero lunga. Di sicuro un problema è rappresentato dall’ingaggio, impossibile arrivare ai sei milioni che attualmente percepisce.

Nel Mainz c’è poi un altro giocatore che piace ai giallorossi, vale a dire il difensore Moussa Niakhatè, centrale o terzino sinistro di 24 anni che si potrebbe portare a casa con una somma di circa dieci milioni di euro.

Calciomercato Roma: nodo Schick da sciogliere

E poi c’è il nodo Schick da sciogliere. Il Li che potrebbe esercitare la sua opzione di riscatto del giocatore per 28 milioni di euro, uno in più nel caso la squadra riuscisse a raggiungere – come è molto probabile – la qualificazione alla prossima Champions League. Ma ora, con l’emergenza Coronavirus in atto e i conseguenti mancati incassi del periodo, però, il Lipsia vorrebbe un forte sconto per prendere il giocatore. La Roma però non ha alcuna intenzione di svendere una punta giovane e di valore, che magari potrebbe tornare anche utile.

E così potrebbe chiedere come contropartita tecnica il difensore centrale Klostermann, il cui contratto scade a giugno 2021. Un giocatore giovane ma che ha già convinto tutti con il suo rendimento, non sarebbe insomma una scommessa.

