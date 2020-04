CALCIOMERCATO ROMA RITORNO FRATTESI – Sarà un mercato fatto di prestiti, scambi e occasioni a basso costo, con un occhio anche agli svincolati. Non c’è da aspettarsi molto, anche in base a quello che ha detto ieri Fonseca (“in realtà non abbiamo bisogno di un gran numero di giocatori, anche perché possiamo fare affidamento su quelli che attualmente abbiamo in rosa”), ma comunque qualcosa verrà fatto.

Rendimento Davide Frattesi

Tanti giocatori torneranno nella capitale per fine prestito, ma altri potrebbero, invece, far ritorno per volontà della Roma. Uno di questi casi potrebbe essere quello di Davide Frattesi, centrocampista classe ’99.

I suoi primissimi passi li effettua nel vivaio della Lazio, per poi passare sull’altra sponda della capitale a 14 anni da svincolato. Nel 2017 passa al Sassuolo, con i neroverdi che nelle due successive stagioni lo girano in prestito prima all’Ascoli (31 presenze e nessuna rete) e poi all’Empoli (quest’anno in 27 presenze ha realizzato 5 gol).

Frattesi Roma, la situazione

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, la prossima estate il giocatore potrebbe far ritorno in giallorosso. Infatti la Roma può riscattarlo, avendo il diritto di recompra, per 15 milioni di euro.

