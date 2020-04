Calciomercato Roma, trattative in corso col Feyenoord

L’Eredivisie per questa stagione è stata già dichiarata conclusa. Non si riprenderà a giocare a causa dell’emergenza Coronavirus. Calcio in Olanda dunque a riposo, ma comunque gli occhi di tanti direttori sportivi sono rivolti proprio nel torneo orange, dove ci sono tanti giovani in rampa di lancio che sono pronti al grande salto.

E anche la Roma, evidentemente, segue con particolare attenzione l’evolversi di determinate situazioni. Come ad esempio quella di Orkun Kökcü, che attualmente viene considerato uno dei centrocampisti più talentuosi in Europa. Nato in Olanda alla fine del 2000, ma di chiare origini turche, gioca in mezzo al campo con buona personalità e ottima tecnica.

A soli 19 anni ha vissuto una stagione da protagonista, con 22 presenze in Eredivisie condite da due reti e quattro assist. E’ stato titolare anche in Europa League, dunque ha già esperienze anche a livello europeo.

Come riporta Voetbal Rotterdam, ci sarebbe anche la Roma tra le squadre che mirano a strappare questo talentuoso ragazzo al Feyenoord. A dire il vero la lista dei club a cui piace Kökcü è abbastanza lunga e ci sono anche Arsenal, Chelsea, Siviglia, Real Betis, Valencia e anche l’Atalanta.

Il portale specializzato in calciomercato, Transfermarkt, valuta il suo cartellino 12,5 milioni di euro. Ma l’emergenza Coronavirus potrebbe far svalutare il prezzo di molti giocatori. La Roma ha già rapporti di mercato con il Feyenoord, al quale ha prestato il laterale destro Karsdorp in questa stagione. Chissà che non possa rientrare nell’affare, visto che con la maglia biancorossa ha fatto molto bene e il club sperava di poterlo trattenere.

