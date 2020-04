Dalla Francia: “Stagione conclusa sia in Ligue 1 che in Ligue 2”

NOTIZIE CALCIO LIGUE 1 CONCLUSA – L’indiscrezione che arriva dalla Francia è davvero una di quelle che farà molto discutere. Era attesa per quest’oggi l’importante riunione per decidere il futuro della Ligue 1 tra la Federazione francese, i vari club e il governo.

Campionati terminati in Francia

Secondo quanto riportato dal sito ‘rmcsport.bfmtv.com‘, la stagione può essere considerata conclusa sia in Ligue 1 che in Ligue 2. Entrambe le competizioni non potranno riprendere e quindi ad agosto in Francia si ripartirà dalla stagione 2020/2021.

PSG campione?

Una decisione che porterà sicuramente conseguenze che ad alcuni club potrebbero non piacere. Da quanto emerge la stagione sarebbe conclusa con la classifica congelata. Il titolo potrebbe essere assegnato al PSG, ma per questo bisognerà attendere il comunicato ufficiale.

🚨 Pas de foot avant août, et on reprendra directement à la saison prochaine ! — RMC Sport (@RMCsport) April 28, 2020

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!