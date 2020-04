CALCIOMERCATO ROMA FUTURO SCHICK – In questi giorni abbiamo continuato a parlare del possibile futuro di Patrick Schick. L’attaccante di proprietà della Roma, ma in prestito con diritto di riscatto al Lipsia, ha affermato di voler rimanere nella città e nel club tedesco, ma come si suol dire ‘tra il dire e il fare…’.

Roma Lipsia, le ultime su Schick

La volontà della squadra che ha eliminato il Tottenham negli ottavi di finale di Champions League, è quella di esercitare il diritto di riscatto. Un accordo già trovato ad inizio stagione, con il Lipsia che potrebbe esercitare la sua opzione per 28 milioni di euro, uno in più nel caso la squadra riuscisse a raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League.

Agente Schick in Germania

Nonostante questo, però, la società tedesca vorrebbe ‘rivedere’ l’accordo con la Roma, per poter acquistare il cartellino del centravanti ceco ad un costo minore. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’agente del giocatore, Pavel Paska, è a stretto contatto con entrambi i club, per limare le differenze tra la richiesta del club capitolino e l’offerta del Lipsia.

Si cerca l’accordo

L’agente è infatti pronto a volare in Germania per definire tutti i dettagli economici. L’accordo potrebbe arrivare con uno sconto del 20/25% sul costo del riscatto del cartellino (non del 50% come riportavano alcuni media tedeschi), soddisfando così sia le due società che il calciatore stesso.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!