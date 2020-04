CALCIOMERCATO ROMA MKHITARYAN UNDER SCAMBIO ARSENAL – “L’ho già detto in passato e lo confermo: voglio che Mkhitaryan resti alla Roma. Anche lui vuole rimanere”, queste sono le dichiarazioni del tecnico giallorosso Paulo Fonseca di due giorni fa, ammettendo e confessando l’importanza della permanenza dell’armeno per il portoghese.

Roma Mkhitaryan, le ultime

Il direttore sportivo Gianluca Petrachi sta lavorano molto sull’asse Italia-Inghilterra, per cercare l’accordo sia con il Manchester United per Chris Smalling, che con l’Arsenal per Henrikh Mkhitaryan. Se per il primo la trattativa risulta molto difficile, per il secondo lo è altrettanto, vista la crisi che porterà il Coronavirus al calcio mondiale, ma con qualche probabilità in più di poter arrivare ad un accordo.

Scambio Mkhitaryan Under

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano ‘Leggo’, il club capitolino e i Gunners potrebbero arrivare ad un accordo grazie ad una contropartita tecnica che la Roma potrebbe mettere nel piatto. La valutazione dell’armeno è di 20 milioni di euro, 10 in meno rispetto a quella di Cengiz Under che i giallorossi fanno.

Per questo potrebbe essere il turco a far rimanere Mkhitaryan, con un conguaglio economico in favore dei capitolini. L’affare potrebbe anche chiudersi con soddisfazione di tutti e grazie alla mediazione di Franco Baldini.

