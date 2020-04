Calciomercato Roma: Mkhitaryan può restare, ecco come

Uno dei giocatori che saranno la chiave del calciomercato della Roma nella prossima estate è senza dubbio Henrick Mkhitaryan. Il giocatore armeno è stato tra i più positivi nel corso di questa stagione e ogni volta che è possibile Paulo Fonseca tesse le lodi del trequartista, con la speranza che possa rimanere nella capitale.

Del resto Mkhitaryan ha davvero fatto la differenza in maglia giallorossa. Quando non è stato frenato dagli infortuni è riuscito a far emergere tutto il suo talento, risultando decisivo in più modi. Elemento di caratura internazionale, ha tutti i requisiti per un finale di carriera da vivere da protagonista con la Roma. Questo lo sa benissimo pure lui, tant’è che la sua volontà sarebbe quella di rimanere proprio alla corte di Fonseca.

Fonseca stravede per Mkhitaryan

Pronto a dargli una maglia da titolare e ad assicurargli un ruolo centrale nella prossima stagione. C’è però un problema, e non di poco conto. Il suo cartellino non è della Roma e l’acquisto pare essere davvero complicato, viste le richieste dell’Arsenal. Per lasciarlo partire infatti chiede non meno di venti milioni di euro, somma decisamente alta considerando il periodo economico mondiale e considerando che il giocatore ha superato i trent’anni e ha il contratto in scadenza nel 2021.

E allora, come riporta Il Corriere dello Sport, Petrachi proverà a chiedere al suo procuratore Mino Raiola di trovare una soluzione. Che potrebbe essere quella di un rinnovo con i Gunners, a cifre inferiori rispetto ai 7 milioni di euro attuali, e poi di un nuovo prestito oneroso ai giallorossi.

