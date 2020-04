Calciomercato Roma, fari puntati in casa Shakhtar

Come muoversi nel prossimo calciomercato? La Roma sembra avere ormai già le idee chiare sulle mosse da fare in estate. L’obiettivo è quello di rendere la rosa di mister Fonseca sempre più competitiva, ma anche quello di riuscire a migliorare un bilancio che non è certo roseo.

Prima di tutto però bisognerà cercare di tenersi stretti i pezzi pregiati, soprattutto Smalling e Mkhitaryan. Comunque trattative difficili, specie per il difensore inglese. Leggero ottimismo invece per l’armeno, che ha un grande feeling con l’allenatore e ama la città. Se ci sarà lo spiraglio per rimanere in giallorosso la sua volontà potrebbe essere determinante.

Calciomercato Roma: fari puntati sullo Shakhtar

Paulo Fonseca conosce molto bene il mondo Shakhtar, avendo allenato in passato in Ucraina. E – come riporta Il Corriere dello Sport – avrebbe suggerito dei nomi al direttore sportivo soprattutto quelli di Taison, Ismaily e Marcos Antonio. Attaccante esterno il primo, terzino il secondo, centrocampista centrale il terzo. Tutti obiettivi che prevedono però delle uscite economiche abbastanza importanti.

Dello Shakhtar si seguono però con attenzione anche il trequartista Mudryk, un 2001 del quale si parla molto bene, e soprattutto Kovalenko, centrocampista centrale che però non sarà svincolato. Pare infatti che lo Shakhtar abbia una opzione unilaterale di rinnovo fino al 2021 che intende esercitare.

Soldi che comunque la Roma spera di recuperare dalle cessioni degli “esuberi”, ovvero quei giocatori che al momento non fanno parte della rosa giallorossa. Da Olsen a Karsdorp, da Nzonzi a Schick. Lavoro duro in vista per il ds Petrachi.

