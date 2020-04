Calciomercato Roma, il Feyenoord rivuole Karsdorp: ecco come

L’Eredivisie ha già chiuso, il campionato olandese a causa del Coronavirus non andrà avanti. Questo consentirà ai club di iniziare a pianificare già il futuro, anche se le perdite di questo periodo non consentiranno di fare dei grandi colpi di mercato.

La Roma in realtà sperava nel Feyenoord e nella sua volontà di tenersi stretto Karsdorp per riuscire ad incassare una somma importante da reinvestire poi sul mercato. Il laterale destro olandese infatti in patria è tornato a giocare su grandi livelli e il club sarebbe ben felice di trattenerlo. Anche perché nella prossima stagione militerà pure in Europa League.

Il Feyenoord ha pronta l’offerta

Come ha sottolineato Il Corriere dello Sport però il Feyenoord non ha alcuna intenzione di mollare la presa, anche se è chiaro che in caso di offerta economica da parte di un altro club per il terzino non ci sarebbe l’opportunità di replicare.

Gli olandesi proveranno a chiedere alla Roma un altro anno di prestito del terzino pagando la somma di un milione di euro, con l’intenzione poi di inserire il diritto di riscattarlo con altri 4-5 milioni. Idea che la Roma potrebbe accettare inserendo però l’obbligo del riscatto.

Nel Feyenoord gioca anche uno dei possibili obiettivi dei giallorossi, ovvero il giovane centrocampista Kocku, entrato nelle mire di grandi club europei dopo una stagione davvero da protagonista.

